Mazzarri | «Zanoli non è stato bene finora | non ha i 90 minuti nelle gambe»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le dichiarazioni di Walteralla vigilia di Napoli-Sporting Braga ai microfoni di ‘Sky Sport’: «Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ora è corta e si sono viste diverse cose che mi sono piaciute, ma serve un po’ di attenzione in più. Su questo ci stiamo concentrando». Domani il Napoli può passare anche con una sconfitta di misura «Non siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po’ più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso andiamo incontro a una brutta partita». Fuori Mario Rui e Olivera. Domani potrebbe toccare a? «Non è, era il primo candidato a sostituire gli altri. Non ha i 90, ...

