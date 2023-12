Mazzarri indica la rotta per uscire dalla crisi | ha fatto una richiesta alla squadra

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il momento in casa Napoli, dopo il rendimento negli ultimi impegni tra campionato e Champions League, non è tra i migliori e il tecnico Walterè chiamato a dare una scossa. A Napoli si attende la luce in fondo al tunnel. Il periodo negativo in cui è incappato il gruppo azzurro lascia le scorie soprattutto in classifica, con gli azzurri che ora sono scivolati addirittura al sesto posto in classifica per quanto riguarda la Serie A. Certo, il plotone Champions è racchiuso davvero in pochi punti e basterebbe un filetto di vittorie per mettere a posto le cose, ma è chiaro che i segnali che arrivano da un punto di vista meramente morale non sono positivi. Contro il Braga, dunque, in palio non c’è solo il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ma anche di potersi dare uno slancio in vista dei prossimi impegni di campionato, che a questo punto sono ...