Mazzarri incita il Napoli | “Più cattiveria sotto porta”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il tecnico azzurro, Walter, sta spronando i suoi al fine di ritrovare il successo. Ecco la richiesta dell’allenatore delper ritrovare la vittoria. Il tecnico del, Walter, ha lanciato un appello ai suoi giocatori affinché dimostrino maggiore aggressività nel momento decisivo della conclusione, nel tentativo di invertire il trend negativo e ritrovare la via della vittoria. Questa richiesta è emersa in seguito alla recente fase di stallo incredibile della squadra partenopea in fase realizzativa. “È vero che la stagione è cominciata decisamente male in campionato, ma la Champions League e il suo prestigio può ridare splendore e autostima a una squadra smarrita e decisamente al didel proprio rendimento”. Secondo quanto rito dall’edizione odierna ...