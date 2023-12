Max Varrese | l’incredibile reazione al parere dell’ex moglie

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023, Maxreagisce in maniera del tutto inaspettata alle parole della sua exsu Beatrice Luzzi. Il confronto con le due vip MAX, IL SURREALE MODO DI REAGIRE AL POST, VALENTINA MELIS: LA CLIP- (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Segui Angolo delle Notizie anche sulle nostre pagine Youtube, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter Spoiler GF 11 Dicembre: fuoriPreferito GF 11 Dicembre: esprimi la tua preferenza themoneytizer ...