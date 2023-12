Mauro | «L’Inter l’unica che a difesa schierata crea 7-8 palle gol»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)non ha dubbi sule sulla sua pericolosità nelre occasioni da gol. Anche ai nerazzurri sono fortissimi. IMPRESSIONANTE ? Massimo, ospite a Pressing, conferma la forza dei nerazzurri: «Ribadisco una cosa: èsquadra che a difese schierare è capace dire 7-8 occasioni da gol. Siccome la Juventus è brava a difendere gli spazi, sarà l’avversaria fino alla fine. Peròdi adesso arriverà sicuramente fino in fondo. Se la Juventus perde qualche punto è fritta. Questa Inter è impressionante. Quanto è stato importante Thuram! Come ha giocato con la 9 al posto di Lukaku onestamente non se lo aspettava nessuno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...