Mauro Icardi | il messaggio non lascia dubbi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionee Wanda Nara: una storia romantica accompagnata anche da alcuni ostacoli superati insieme e che oggi va avanti più forte che mai, il migliore attaccante nel panorama internazionale, vincendo anche il titolo di capo cannoniere. Divenuto popolare anche in tema di gossip per la storia iniziata con Wanda Nara, che ha conquistato le copertine di tutto il mondo. Una storia d’amore che si è coronata nel 2014 con le nozze e con la nascita di due figli: Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016. Una vita in due fatta però anche di ...