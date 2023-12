Matteo Garrone | un pizzico di Roma ai Golden Globes | il cinema d’autore trionfa anche nella Capitale

(Di lunedì 11 dicembre 2023)in lizza tra le 24 opere candidate al. Il suo “Io capitano” ha conquistato tutti. Storia di un successo. L’Italia arriva aicon. Il registano conquista tutti con “Io capitano”, girato che si merita la massima onorificenza per la Miglior Regia a Venezia. Quel che è andato in scena durante la Mostra delsembrava già preannunciare un successo mondiale. Infatti l’opera difiguratra i candidati alGlobe come film non inglese. Una premesse tutt’altro che di poco conto. La considerazione di questi concorsi e premi è tale perchè segna un biglietto da visita per quella che potrebbe ...

"Congratulazioni al regista e a tutta la sua squadra per la strada fatta fin qui e un grande in bocca al lupo per i prossimi traguardi".

