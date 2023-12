Matteo Garrone è stato candidato ai Golden Globe 2024 con il suo film Io Capitano | ecco tutte le nomination

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Che fosse unforte, lo sapevamo. Non è un racconto, una storia, che lascia indifferenti. Ma che riuscisse davvero a entrare nel circuito dei premi americani, fino ad ora era solo una speranza. Ben riposta, a quanto pare. Perché Iodiscelto nella sestina di nominati al Migliornon in lingua Inglese dei. La sfida è durissima. Ma forte del Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr, Iose la può giocare contro pellicole del calibro di La società della neve dalla Spagna, Foglie al vento dalla ...

