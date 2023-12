Materasso abbandonato in via Campana a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nuovoa segnalarlo su vialato Ponte Surriente. Necessari interventi Una nuova segnalazione ci giunge in redazione da parte di un cittadino. Questa volta si tratta di unappoggiato ad un palo della segnaletica stradale. Ormai la situazione è veramente incontrollabile nella citta di. Diventa disarmante una situazione di segnalazioni costanti di ingombranti abbandonati nei punti più disparati della città. Necessario quindi organizzare un servizio serio di recupero di ingombranti a cui i cittadini possano rivolgersi per gli ingombranti. Questo è ciò che chiedono i cittadini e soprattutto un maggiore controllo. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.