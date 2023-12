(Di lunedì 11 dicembre 2023) Da giovedì 14 dicembre riparte (in esclusiva su Sky e in streaming su NOW) il programma che ha rivoluzionato la cultura gastronomica del nostro Paese

Altre News in Rete:

Torna MasterChef Italia: quando inizia, giudici e concorrenti

Sta per tornare. L'edizione 2023 del programma andrà in onda da giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now (sempre disponibile on demand). Giudici ancora una volta gli chef stellati ...

Masterchef Italia 13, tutte le novità: dal «giudice ombra» agli ospiti Vanity Fair Italia

Masterchef, Locatelli "Abbiamo un patrimonio enorme"

E soprattutto abbiamo una cultura di immigrazione e inclusione. Questo è il potere enorme che abbiamo e Masterchef non fa altro che farlo crescere. Sicuramente abbiamo un patrimonio enorme che ...

MasterChef Italia 13, tutte le novità della nuova stagione in arrivo il 14 dicembre

La prima puntata della nuova stagione di MasterChef Italia è in programma per il 14 dicembre. Tra le novità di quest’anno c’è la presenza di una quarta persona misteriosa che affiancherà i giudici nel ...