MasterChef Italia 13 sta per iniziare | arriva il giudice ombra e altre novità

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il conto alla rovescia sta per finire: dal 14 dicembre si accenderanno i riflettori su13, il cooking show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in programma ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Oggi la nuova edizione è stata svelata a Milano alla presenza dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. E come sempre si annuncia ricca di sorprese. A partire, nella prima fase dei Live Cooking, dalla presenza di un, la cui identità sarà celata ancora per un altro po’, a cui spetta il compito di verificare le competenze dei grembiuli grigi. Ossia delle e dei concorrenti che non hanno ottenuto l’unanimità di consensi dal trio delle meraviglie, finendo al primo di una lunga serie di Stress Test. Chi sarà il nuovo Edoardo Franco? A ...