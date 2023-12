Masterchef | inizia giovedì 14 dicembre 2023 la nuova edizione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In onda dal 14su Sky Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass diItalia. Lo show riparte con unastagione a partire da14, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali è nelle mani del trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per il quinto anno consecutivo per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida. In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la ...