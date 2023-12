Masterchef 2023 | tutte le novità | un giudice ombra | lo Stress Test e le Mistery Box birbantelle

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 dicembre 2023)leUna masterclass eterogenea, cosmopolita, formata da chef amatoriali di diversa estrazione sociale e culturale, dile età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Un unico elemento in comune, la passione per la cucina e un sogno nel cassetto: diventare il nuovoitaliano. Come ogni anno, come da tradizione natalizia, riparteItalia; la tredicesima stagione è in esclusiva su Sky e su NOW da giovedì 14 dicembre. Si parte come sempre dai Live Cooking, dove gli aspirantidovranno cercare di convincere i tre giudici (gli inossidabili Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli) con il loro piatto. Ma non solo, dovranno fare i conti anche con un ...