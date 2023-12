Masterchef 2023 | quando inizia | giudici | novità e concorrenti

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le postazioni in cucina sono già calde e non aspettano altro che i prossimie aspiranti cuochi, pronti a contendersi il titolo diItalia. “Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco”, si legge nel comunicato diffuso da Sky. La nuova edizione italiana del format culinario più famoso di sempre va in onda a partire da giovedì 14 dicembre tra conferme e qualche, confermato il trio diSquadra che vince non si cambia, come si suol dire. Così a giudicare i prossimidici pensa (di nuovo) il trio di celebri chef stellati composto da Bruno Barbieri, il “re” del ...