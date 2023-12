Massimiliano Allegri | storia ufficiale | chi è la nuova fidanzata “Somiglia ad Ambra?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Adesso non ci sono più dubbi, infattiha trovato unadopo l’addio adAngiolini. Di questa donna se n’era parlato già diverso tempo fa, ma ora sono stati beccati insieme e smentire è ormai impossibile. Il suo cuore è tornato a battere forte per lei, ma non si tratterebbe di un amore recente, dato che i due si sarebbero conosciuti molto tempo fa. Mancava un’ulteriore conferma che è finalmente arrivata. Quindi,è ufficialmente impegnato dal punto di vista sentimentale. Le cose non vanno bene solamente a livello lavorativo, ma anche sotto il profilo privato essendoci unanella sua vita. Per quanto concerne i suoi risultati professionali, l’allenatore della ...