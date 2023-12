Massacrata di botte dal fidanzato in un hotel | manda di nascosto un messaggio al papà che la salva

Leggi su thesocialpost

Un nuovo episodio di violenza ai danni di una donna. E' accaduto ieri: mancano pochi minuti alle 13 quando arriva una richiesta di aiuto alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Giugliano in Campania. E' un padre e chiede aiuto ai carabinieri perché sua figlia lo ha appena contattato. La ragazza, ha 35 anni, si trova in una stanza d'albergo ed è stata pestata dal proprio. Ha atteso che l'uomo si fermasse e, approfittando di un momento di quiete ha scritto al proprio. Pochi minuti e i militari raggiungono la struttura ricettiva di Varcaturo a via Licola Mare. L'arresto dell'uomo nella stanza d'albergo I militari bloccano l'uomo (39 anni), e trovano la ragazza seduta a terra. La vittima urla e le lacrime bagnano ...