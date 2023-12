Marta Flavi sul tradimento di Maurizio Costanzo e il paragone con Ilary Blasi

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha ripercorso gli anni del suo matrimonio cone, soprattutto, il difficile momento in cui ha compreso che la loro relazione era terminata per un. Ricordi che sono tornati alla mante della presentatrice, particolarmente nota soprattutto tra gli anni ottanta e novanta, dopo aver visto il recente documentario Unica, con, e l’intervista di Belen a Domenica In. In particolareha rilasciato una lunga intervista all’Adnkronos in cui ha rivelato di sentire una certa vicinanza con la, soprattuto per com’è stata trattata successivamente alla fine del suo rapporto. “Quando fui tradita c’è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da ...