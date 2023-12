Marta Flavi | “Altro che Ilary e Belen | sono io l’imperatrice delle cornute”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – ”Questo è il momentodonne, iostata la prima donna cornuta dello spettacolo, misentitadellama non ero contenta”. E’ quanto dice, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, aggiungendo ironicamente e scherzosamente di portare ”questa corona con grande eleganza e dignità”. La terza moglie di Maurizio Costanzo spiega di aver deciso di parlare del tradimento subito dall’ex marito ”dopo aver visto il documentario diBlasi ‘Unica’, in onda su Netflix, e dopo lo sfogo diRodriguez a ‘Domenica In’ su Rai1. ”Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose – confessa l’ex ...