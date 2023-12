(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Sull'edilizia sanitaria "io ho trovato questa situazione, avevamo dal 1998 i fondi per l'edilizia sanitaria fermi, il famoso articolo 20, oltre 300 milioni. Abbiamo firmato questa estate con il ministro Schillaci l'accordo di programma per investirli e i progetti s

Altre News in Rete:

Marsilio, 'sbloccati 300 mln per ospedali, cantieri ad Avezzano, Lanciano e Vasto' Il Tempo

Fedriga (Regioni), 'destra e sinistra non usino sanità per consenso' - L'Eco Del Litorale

Marsilio, 'sbloccati 300 mln per ospedali, cantieri ad Avezzano, Lanciano e Vasto'

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Sull'edilizia sanitaria "io ho trovato questa situazione, avevamo dal 1998 i fondi per l'edilizia sanitaria fermi, il famoso articolo 20, oltre 300 milioni. Abbiamo ...

Fedriga (Regioni), ‘destra e sinistra non usino sanità per consenso’

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – “Da troppi anni sia destra che sinistra utilizzano i temi della sanità rispetto all’opportunità se in maggioranza o in minoranza, come scalpo politico per avere più ...