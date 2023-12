Maria De Filippi ha un fratello e lo vedete ogni giorno in TV

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non tutti sanno cheDeha unche proprio come lei lavora in tv: ecco di chi stiamo parlando L'articolo proviene da Novella 2000.

Altre News in Rete:

Elia, Amici 23: 'Sogno di diventare coreografo' - Intervista

Dopo l'uscita da Amici 23 abbiamo voluto intervistare in esclusiva Elia per capire meglio come sia andato il suo percorso nella scuola diDe, come si sia trovato nel talent di Canale 5, con chi abbia legato di più e quali progetti abbia per il futuro. Ecco cosa ci ha raccontato sui rapporti con gli altri ragazzi, sul ...

Amici, Lil Jolie scoppia a piangere e Maria De Filippi perde la pazienza: ”Collega il cervello!” Libero Magazine

Lil Jolie finisce in sfida e scoppia in lacrime, Maria De Filippi: Può capitare, è il tuo lavoro Fanpage.it

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: «Amadeus mi ha fatto un regalo inaspettato. Io la più amata dagli italiani Mi fa venire l'orticaria»

Lorella Cuccarini non ci ha mai creduto. E continua a non crederci. Non si sente la più amata dagli italiani. «È un’espressione che mi fa ...

La promessa anticipazioni oggi 11 dicembre: Elisa umilia Cruz

La promessa anticipazioni 11 dicembre: lite tra Lorenzo e Elisa Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La promessa che i ...