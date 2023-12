Marco | Perla | Sara | Vittorio | cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Grande Fratello questa sera (11 dicembre) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo candidato all’eliminazione. Al televoto sono finite quattro persone:Maddaloni,Ricci,Menozzi eVatiero. Il concorrente che otterrà meno voti sarà il primo candidato alla prossima eliminazione e tutti isono d’accordo su un nome: ad avere la peggio potrebbe essere proprioRicci. Riuscirà la nuova antagonista di Beatrice Luzzi a non finire ultima in classifica? I concorrenti in Casa Anita Olivieri Beatrice Luzzi Federico Massaro Fiordaliso Giuseppe Garibaldi Grecia Colmenares Letizia PetrisMaddaloni Massimiliano Varrese Monia La Ferrera Paolo MasellaVatiero Rosy Chin...

