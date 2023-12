Marco Mengoni forse al Capodanno di Cagliari | vittima delle polemiche locali sui costi A FqMagazine la smentita | “250 milioni di euro non è il cachet previsto” Ecco cos’è successo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Molto rumore per nulla. Ogni anno, in prossimità delorganizzato dai vari Comuni italiani, dove spesso partecipano cantanti e personaggi dello spettacolo, si accendono lesue presunti. Quest’anno la “” designata è stata, invitato dal Comune diper un concerto speciale del 31 dicembre, in attesa di brindare al 2024. Due giorni fa l’Unione Sarda ha riportato lepoliticheper i presunti costo relativi al solodi: “La Giunta mette nero su bianco iper l’organizzazione del concerto di: un milione di ...

Mengoni, il Comune di Cagliari risponde alle polemiche sul concerto di Capodanno

CAGLIARI - Il concerto diprogrammato per Capodanno a Cagliari ha generato non poche polemiche, non certo per la valenza artistica quanto per i costi . Nei giorni scorsi era trapelata la cifra di un milione e 250 ...

Marco Mengoni, concerto di Capodanno a Cagliari. «Il costo non è di 1 milione, ma "solo" di 250 mila euro»

Sulle polemiche che hanno riguardato il presunto costo di un milione per il concerto di Marco Mengoni a Cagliari per la notte di Capodanno, arrivano oggi le repliche del Comune. Dopo ...

