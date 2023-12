Marco Cananzi | morto a 41 anni per turbo cancro alle ossa l' osteopata e atleta di Bra | nelle ultime foto l' ironia sul vaccino Covid

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L'intera comunità di Bra è in lutto per la morte di, giovanebraidese di 41deceduto per un. Dopo aver frequentato la Scuola superiore italiana di osteopatia di Torino, aveva aperto il suo studio in piazza XX Settembre a Bra. I suoi pazienti lo def