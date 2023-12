Marchegiani | «Inter | livello tecnico e palleggio migliori in Serie A»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quest’anno l’sta giocando un calcio tra i più belli in Europa, a sottolineare questo aspetto ci ha pensato l’ex portiere Lucaa Sky Calcio Club. MOVIMENTI ? Un aspetto che viene sottolineato ultimamente a ogni partita dell’riguarda l’aspetto estetico del calcio che gioca la squadra di Inzaghi. A risaltare quanto detto è stato: «I nerazzurri sono una squadra che riesce fare cose di unaltissimo con estrema facilità. Tra l’altro saltano molti tempi di gioco, non perdono mai l’attimo per ripartire o costruire azioni pericolose. Soprattutto è importante la riconquista immediata della palla quando ne perdono il possesso. Quando l’attacca una squadra chiusa lo fa con un’enorme qualità di movimenti e ...