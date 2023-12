Mar Rosso mai così caldo a causa degli Houthi | alleati di Hamas

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La fregata francese Languedoc in missione nel Marha abbattuto due droni che si dirigevano verso di essa dalla costa dello Yemen. L’attacco è avvenuto tra le 21 e le 23 ora italiana mentre la moderna unità navale del tipo Fremm, entrata in servizio nel 2017, incrociava a 110 chilometri dalla costa yemenita. La Marina francese ha anche affermato che i droni provenivano dalla direzione di Hodeida, una città portuale yemenita controllata dai ribelli, ovvero nulla di diverso da quanto accadde la scorsa settimana ad alcune navi israeliane, protette dalla reazione di un incrociatore americano, la Uss Carney. In quel caso la nave aveva abbattuto tutti gli ordigni lanciati tranne uno, che aveva centrato un mercantile romeno provocando lievi danni, e anche un mese e mezzo fa, quando glilanciarono diversi missili e droni ...