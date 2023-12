Manovra | via alla settimana decisiva | pronti gli emendamenti su pensioni e bollette

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Oggi sarà il momento cruciale per l’esame della Legge di Bilancio 2024 da parte della commissione Bilancio del Senato. L’obiettivo è portare il provvedimento all’Aula di palazzo Madama il prossimo lunedì 18 dicembre, come previsto dconferenza dei capigruppo. Salvo eventuali ritardi, ci si aspetta che il provvedimento ottenga l’approvazione dell’emiciclo del Senato entro venerdì 22 dicembre. Successivamente, sarà trasmessoCamera, dove si prevede che riceverà il via libera definitivo poco dopo le festività natalizie, entro il 30 dicembre al più tardi, al fine di evitare il rischio di un esercizio provvisorio di bilancio. In arrivo gli ultimiOggi è prevista la presentazione dell’ultima delle quattro proposte di modifica da parte dell’esecutivoeconomico-finanziaria, ...