Manna come Allegri | «Scudetto? Focalizzati su un altro obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023), dirigente della Juventus, è stato intercettato in mattina ad un evento di premiazione.non parla di lotta con l’Inter.MAX ? Giovanni, dirigente della Juventus, non parla di lottacon l’Inter: «Il nostroè quello dichiarato dal mister e da Cristiano, ossia arrivare alla prossima Champions League. Ma essendo la Juventus vogliamo competere al massimo ovunque, stiamo facendo bene, siamo contenti ma siamosul nostro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...