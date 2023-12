(Di lunedì 11 dicembre 2023) Mare ha un nome bellissimo ma, soprattutto, ha la grande fortuna di avere accanto a sé unabattagliera, determinata, amorevole. Una fortuna, quella di Mare, alla luce della drammatica sorte di essere affetto da una patologia neuro muscolare molto grave – la miopatia miotubulare – che lo paralizza impedendogli di compiere qualsiasi tipo di movimento, ad eccezione di quello della punta delle dita, con cui ancora riesce a sfiorare i tasti di un tablet. Claudia Lollobrigida, fiorentina di quasi cinquant’anni, è unaa tempo pieno, che al suo piccolo Mare ha dedicato l’intera esistenza: “Non esiste un solo tipo di– racconta commentando la sua routine –.significa letteralmente essere qualcuno che si occupa di qualcun altro, ma non tutte le persone bisognose di ...

Altre News in Rete:

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: 'Qui si sta in lista d'attesa anche due anni'

... che ha una bambina di 6 anni con disabilità intellettiva e sensoriale, Federica Turco , genitore di una bimba di 11 anni con diverse disabilità e Agnese Volpi ,di suadi 83 anni non ...

Mamma caregiver e lavoratrice dipendente: “Un binomio spesso complicato” Luce

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: “Qui si sta in lista… Il Fatto Quotidiano

104 per le mamme: differenze tra madre disabile e caregiver del figlio

Come differiscono le agevolazioni Legge 104 a favore delle mamme, a seconda che si tratti di una donna disabile o caregiver del figlio

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: “Qui si sta in lista d’attesa anche due anni”

Liste di attesa lunghissime per ricevere i servizi di assistenza e le terapie fondamentali per la qualità di vita delle persone non autosufficienti. Si tratta di un diritto alla cura negato soprattutt ...