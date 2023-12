Altre News in Rete:

Mamma caregiver e lavoratrice dipendente: 'Un binomio spesso complicato'

Mare ha un nome bellissimo ma, soprattutto, ha la grande fortuna di avere accanto a sé unabattagliera, determinata, ...

Mamma caregiver e lavoratrice dipendente: "Un binomio spesso complicato" - Luce 11 Dicembre 2023 Luce

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: “Qui si sta in lista… Il Fatto Quotidiano

104 per le mamme: differenze tra madre disabile e caregiver del figlio

Come differiscono le agevolazioni Legge 104 a favore delle mamme, a seconda che si tratti di una donna disabile o caregiver del figlio

Disabilità, mancano fondi per i caregiver familiari. Il caso Pomezia: “Qui si sta in lista d’attesa anche due anni”

Liste di attesa lunghissime per ricevere i servizi di assistenza e le terapie fondamentali per la qualità di vita delle persone non autosufficienti. Si tratta di un diritto alla cura negato soprattutt ...