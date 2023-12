Magdalene | l’orrore dei conventi degli orrori per le ragazze “da riabilitare”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (foto autorizzata da Liberate Grace.it) Dal 1675 fino al 1996 l’Irlanda si macchiò di crimini gravissimi nei confronti di migliaia di giovaniche avevano la sola “colpa” di aver, secondo la loro famiglia, portato in qualche modo il disonore in casa. È la drammatica storia delle Case, istituite allo scopo di “” queste giovani donne facendole lavorare come lavandaie, mentre in realtà ciò che accadeva è chedel tutto innocenti venissero imprigionate, spesso con il benestare di una consapevole famiglia, e sottoposte a soprusi e abusi terrificanti. Un sorriso di troppo, essere violentate: tutti i motivi per essere portate dalle Maddalene Bastava poco per finire alle Case, tra il 700 e il 900: era sufficiente essere molto bella e sorridente, o aver ...