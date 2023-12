L’uomo che con la sua morte è riuscito a cambiare il mondo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «Ti voglio bene». George Perry Floyd Jr. esprimeva lo stesso sentimento a uomini, donne e bambini; parenti, vecchi amici ed estranei; amanti, semplici conoscenze e donne comprese fra questi due estremi; prostitute incallite e drogati senza tetto; persone famosissime e anonimi vicini di casa. Floyd ripeteva la frase talmente spesso che molti amici e familiari non hanno dubbi sulle ultime parole che ha detto loro. Come milioni di americani, nell’estate del 2020 abbiamo guardato inorriditi il video dell’omicidio di Floyd che passava e ripassava nei notiziari e sui social. Lo sconvolgente filmato ci ha spinti a intraprendere una missione di approfondimento non solo per capire i fatali nove minuti e ventinove secondi in cui Floyd ha lottato per respirare, ma per sollevare il velo sulla vita di fatiche che li aveva preceduti e per comprendere l’essenza del movimento per i diritti civili che ...