Lunghissimo | avvolgente | rigoroso o femminile Il cappotto spigato donna torna a conquistare il guardaroba Pronto ad essere sfoggiato da mattina a sera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La sfida stilistica più ardua della stagione fredda è riuscire a conciliare estetica e comfort. Per sfoggiare look ad alto tasso di glamour senza rimanere congelate il segreto è scegliere capispalla dall’effetto wow, che non passano inosservati, e che siano al contempo caldi e avvolgenti. Nell’Inverno 2023 la giacca must have è il, lungo e doppiopetto, di chiara ispirazione menswear, o più morbido e romantico, in versione midi o con cintura. Mentre la silhouette varia e si adatta a fisici e occasioni, è la trama spigata a farsi garanzia di un’eleganza senza tempo, classica eppure contemporanea, da reinventare ogni inverno. ...