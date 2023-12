L' ultima moda? Colpevolizzare psicologo o psichiatra per la morte di Giulia Cecchettin

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Come più volte ho delineato stiamo vivendo nell’epoca della deresponsabilizzazione, resa possibile anche dai meccanismi di autoinganno. Il modo migliore per autoingannarsi è mantenersi volontariamente non informati su una verità sgradita. Gli individui sono consapevoli della realtà che cercano di negare, ma creano un’apparenza che gli consente di poter fraintendere quello che sta accadendo. La simulazione pubblica ha il preciso scopo di evitare la disapprovazione sociale e, quando più persone si trovano nella stessa situazione moralmente difficile da accettare, è facile che si verifichi una simulazione collettiva. E accade così che la colpa sia sempre di qualcun altro, sino a giungere a puntare il dito anche sulle figure che si occupano della salute mentale, come se, anziché rispondere ad una professione deontologicamente strutturata, fossero in possesso delle doti della Sibilla ...