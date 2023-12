“Lui può cambiare” ma le botte continuano | Violenza a Varcaturo

(Di lunedì 11 dicembre 2023)di genere a Giugliano in località: “Lui può”, ma le, ieri l’ultimo episodio, arrestato 39enne “Lui può”, ma le. Un altro episodio didi genere alocalità della fascia costiera di Giugliano in Campania. Mancano pochi minuti alle 13, quando arriva una richiesta di aiuto alla centrale operativa della compagnia locale. Si tratta di un padre e chiede aiuto ai carabinieri perché sua figlia lo ha appena contattato. La ragazza, ha 35 anni, si trova in una stanza d’albergo ed è stata pestata dal proprio fidanzato. Ha atteso che l’uomo si fermasse e, approfittando di un momento di quiete ha scritto al proprio papà. Pochi minuti e i ...

