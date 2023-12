L’Ue mette i paletti all’intelligenza artificiale | ma sarà un flop

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Politici e burocrati di Bruxelles sono euforici insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von de Leyen: l’Unione europea è la prima al mondo ad aver partorito, dopo un lungo travaglio, un regolamento sulla intelligenza. Quelle che con applicazioni come le americane ChatGPT e Gemini o la cinese Ernie Bot promettono di cambiare il nostro modo di vivere. Tutto è stato messo in buon ordine, con i tradizionali compromessi, in un articolato documento. Tutto è stato regolato a seconda del grado di potenziale pericolo insito nelle diverse declinazioni della intelligenza. Si parte dal rischio “basso”, in cui ricadono la larga maggioranza delle applicazioni che quindi ricevono una sorta di via libera, al rischio “alto” per poi arrivare a quello ritenuto “inaccettabile” per l’umanità. Gli sviluppatori saranno, quindi, tenuti a ...