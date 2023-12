Luce e gas | la grande ipocrisia su mercato libero e tutelato secondo Baldassarri

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023)quanto disposto dall’Unione europea, il prossimo gennaio per il gas e il prossimo aprile per lafinisce il” e le bollette saranno per tutti determinate dai prezzi del”. Su questo è in corso un acceso dibattito sulla necessità di chiedere con urgenza alla Commissione europea almeno una proroga di questo “passaggio”. In realtà, questo acceso dibattito rischia di essere una gigantescacollettiva se non si capisce chi, come e cosa viene protetto con il” e cosa significa”. Finora ilha parzialmente consentito ad alcune fasce di consumatori di pagare bollette ...