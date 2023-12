Luca Trapanese con il volume “Non chiedermi chi sono” al Liceo Giannone

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Caserta. Il 13 dicembre 2023 alle ore 11 presso l’Aula Magna delP.di Caserta si svolgerà il secondo Concerto Letterario dell’a. s. 2023/2024, un progetto di lettura in musica realizzato dalla professoressa Daniela Borrelli e giunto oramai alla sesta annualità. Protagoniste e protagonisti di questo secondo incontri saranno le studentesse e gli studenti del biennio che, grazie alla sensibilità e all’impegno della prof.ssa Federica Di Vilio, hanno avuto modo di leggere l’ultimo libro di, intitolato Nonchi, ed edito da Salani. Come già in suoi precedenti lavori, l’autore con la sensibilità che lo caratterizza racconta cosa significa soffrire – per una malattia, per amore, o perché non ci sente al proprio posto nel mondo – e cosa vuol dire ...