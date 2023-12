Luca Argentero e la rivelazione su Fiorello | “Ecco cosa abbiamo rischiato…”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Inizia con unadisula nuova settimana di ‘VivaRai2!’. Nel glass del Foro Italico oggi, 11 dicembre 2023, è festa per il compleanno di un grande della musica italiana: Gianni Morandi. Si parte subito con gli omaggi alla maniera di: l’eterno ragazzo diventa un ‘vampiro’, amico del Dracula interpretato dallo showman. E i titoli delle sue celebri canzoni cambiano: da ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’ a ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il sangue’, da ‘Banane e lamponi’ a ‘Croci e forconi’ e così via.ha voluto fare gli auguri anche in diretta a Morandi, in videochiamata: “Ormai l’11 dicembre è al pari del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno… è una data nazionale!”, il messaggio dello showman. Il ...