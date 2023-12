L' ospedale di Tivoli era fuori norma | Nessun certificato antincendio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il giorno dopo il completo spegnimento dell'incendio, che è costato la vita a tre degenti, davanti alla facciata annerita dell'disi respira ancora l'odore acre del rogo, ma anche della beffa oltre ai tanti danni. Perché «la struttura non è dotata di undi prevenzione incendi complessivo, pur avendo ottenuto pareri di conformità su porzioni e reparti realizzati nel tempo». Così scriveva la stessa Asl Roma 5 nel luglio 2021 in uno «Studio di Fattibilità Tecnica sul presidio Ospedaliero di». Nel quale, dunque, non c'era l'attestato che certifica il rispetto dellativa sulla prevenzione incendi, ossia la certificazione complessiva sulla sussistenza dei requisiti di sicurezzarilasciata dal comando provinciale dei vigili del fuoco. ...