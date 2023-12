L’ironia di Marta Flavi | “Altro che Ilary e Belen | sono io l’imperatrice delle cornute”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con una buona dose di ironia,ha raccontato la sua esperienza di donna della tv tradita in un tempo in cui parlarne era ancora difficile. ”Questo è il momentodonne, iostata la prima donna cornuta dello spettacolo, misentitadella, ma non ero contenta” ha detto la presentatrice, in una intervista esclusiva all’agenzia di stampa Adnkronos, nel corso della quale ha rivendicato scherzosamente di portare ”questa corona con grande eleganza e dignità”. La terza moglie di Maurizio Costanzo ha spiegato quindi di aver deciso di parlare del tradimento subito dall’ex marito ”dopo aver visto il documentario diBlasi Unica, in onda su Netflix, e dopo lo sfogo di ...