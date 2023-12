News su Lipsia, Werner in uscita: occasione di mercato per tutte

Dalla Spagna: Milan e Juve su Werner

Commenta per primo Timonon è riuscito a trovare la giusta dimensione in Germania al. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Todo Fichajes , Juve e Milan sono tra i club interessati all'attaccante ex ...

Calciomercato – Werner ‘scaricato’ dal Lipsia: occasione per il Milan Pianeta Milan

Werner Milan: rossoneri interessati, concorrenza della Juve Milan News 24

Werner Milan: rossoneri interessati, concorrenza della Juve per l’attaccante

Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare l’attacco si pensa a Timo Werner del Lipsia Colpo in Bundesliga Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare ...

Werner Milan: rossoneri interessanti, concorrenza della Juve per l’attaccante

Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare l’attacco si pensa a Timo Werner del Lipsia Colpo in Bundesliga Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso per rinforzare ...