L’infinita storia del Mes | il governo valuta uno “scambio” con Bruxelles…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic – Torna a far discutere il Mes e ilnon sa da che parte girarsi nel letto. Resistere? Cedere? Bella domanda. Indubbiamente, in questo anno di mandato, l’esecutivo non ha acconsentito che l’Italia ratificasse l’ormai famigerato “meccanismo europeo di stabilità”. Però molto è cambiato, dal punto di vista comunicativo, rispetto alla campagna elettorale e agli esordi. Mes, ilprende tempo Per ora la sensazione predominante è questa: prendere tempo. Le dichiarazioni provenienti dalla maggioranza, ieri, hanno confermato questa tendenza. Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, come riportato su Tgcom24, ha commentato così: “Il Patto di stabilità è lontano da essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo del Mes. Il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è ...