L’incendio all’ospedale di Tivoli e l’ipotesi blackout | «Una squadra antincendio privata in servizio la notte del rogo»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I pazienti dell’ospedale disono morti a causa del black-out. Non solo il fumo, ma il corto circuito provocato dalavrebbe mandato in tilt alcune apparecchiature necessarie per la sopravvivenza. L’accusa viene dai familiari, ma è diventata anche una delle ipotesi al vaglio della procura per l’indagine per omicidio e incendio colposi. Che per ora escludedel dolo.divampato nelladi venerdì 8 dicembre ha ucciso 3 pazienti. Le fiamme sono partite da un cumulo di rifiuti raccolti in un cortile del vecchio ospedale. Una delle telecamere di sorveglianza ha documentato che ilè iniziato alle 22,43. Ma a quell’ora non è partito nessun allarme. Solo dopo l’invasione dei piani è partito il sistema. Il primo ...