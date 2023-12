Lina Simons | l’artista sannita nel programma ‘Up Next Italia’

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutinelUpItalia, l’iniziativa rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti nel panorama musicale italiano., entusiasta di questa opportunità, ha espresso la sua gratitudine per la selezione da parte di Apple Music: “Ancora non ci credooooo! We in the game. È solo l’inizio. Grazie ‘uagliu!”. La, il cui vero nome è PasquaDe Simone, è nata a Pozzuoli ma cresciuta a Cerreto, in provincia di Benevento, e ha intrapreso il suo percorso musicale dopo aver conseguito il diploma. Ha poi deciso di trasferirsi a Londra, dove continua a coltivare la sua passione per la musica e a studiare Imprenditoria e Business della Musica. Con il supporto di MINE ...

Altre News in Rete:

Lina Simons nel programma Up Next Italia

NAPOLI. Apple Music ha annunciato cheè la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. "Big shoutout ad ...

Lina Simons nel programma Up Next Italia ROMA on line

Lina Simons: «Cosa significa essere neri in Italia» Vanity Fair Italia

I 5 dischi della settimana consigliati da Ernesto Assante. Tutto il meglio, da Fulminacci ai Beatles

Pasqualina De Simone, in arte Lina Simons, ha realizzato uno degli album hip hop più interessanti degli ultimi tempi, dodici brani in cui racconta sé stessa e la sua vita, in un linguaggio che mescola ...

Big Pharma Expects More FTC Suits Over Deals Bound for Approval

The pharmaceutical sector is preparing for more antitrust litigation after a pivot by US regulators to lawsuits that prioritize clarifying the law over successfully blocking deals.