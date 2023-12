L’impressionante video de Le Iene sulle persone rese zombie dal fentanyl

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Torna a dare l’allarme sulLe, il programma di Italia 1 che più volte aveva portato alla luce la vera e propria epidemia di questa droga che si sta verificando negli Stati Uniti e nel mondo. Questa volta, l’inviato Francesco Di Roberto detto Cizco si è recato a Portland, dove ha documentato le condizioni di vita delletossicodipendenti che si trovano a vivere per strada. L’oppioide sintetico, che è 100 volte più potente dell’eroina, è un potente farmaco analgesico che causa stordimento ed euforia. La dose letale è di 2 milligrammi e basta toccarlo o inalarlo per averne gli effetti. La sostanza è molto facile da trovare ed economica, il che ha portato a un rapido aumento del consumo da parte degli utilizzatori, ma anche dei tassi di mortalità: nel solo 2022, secondo il Center for Desease Control, la sostanza ha ...