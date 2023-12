L’idea è nata a Portofino nel 2015 | sono state lasciate un certo numero di bottiglie di Champagne ad affinare | a cinquanta metri di profondità Dopo quasi dieci anni il progetto è cresciuto Per un regalo di natale decisamente originale

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Giaminare, nel dialetto dei marinai genovesi, vuol dire “fare un duro lavoro” e metteredi vino in fondo al mare non è cosa da tutti. Dal punto di vista tecnico si chiama cantinamento che è quell’operazione che si fa con il vino quando,averlo prodotto, bisogna lasciarlo in affinamento in un luogo dedicato. Che di solito è sulla terra. Esiste però anche quello sott’acqua e a occuparsene è Jamin – la prima società italiana specializzata in servizi ingegneristici e metodologie di cantinamento subacqueo. ...