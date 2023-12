L’I C Cinquegrana di Sant’Arpino presenta il cortometraggio di fine progetto “Interno Giorno”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023). Questa sera a partire dalle ore 19:00 presso il teatro cinema “Cimarosa”, sito in Vicolo del Teatro, n. 3, ad Aversa (CE), l’istituto scolastico “Rocco – Cav.” di, capofila delrisultato vincitore del Bando emanato dal MI e dal MiC nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola (CIPS), posizionandosi al 55° posto tra le 324 scuole aggiudicatarie, insieme a tutti gli altri partner presenterà ilrealizzato a conclusione del percorso progettuale curato dal regista atellano Angelo Cretella, docente di cinema e collaboratore presso le università di Torino e di Napoli. “Unmeraviglioso che non solo ha permesso a 120 alunni di conoscere da vicino il mondo della regia, della sceneggiatura e della fotografia ...