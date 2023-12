L’ex stella del Manchester United diventa vittima di minacce disgustose

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo The Mirror,difensore delEric Bailly è stato sottoposto ae molestie “”, ricevendo messaggi allarmanti da un agente. Il rapporto afferma che gli sono stati inviati una serie di messaggi Whatsapp da un agente che sostiene che il giocatore gli deve dei soldi per il suo trasferimento al club turco Besiktas a settembre. L’agente avrebbe inviato al giocatore una serie di messaggi su Whatsapp durante la sconfitta per 3-1 del Besiktas contro il Fenerbahce questo fine settimana. I messaggi dell’agente sono passati dalla promessa di lanciare una ...