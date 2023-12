L’ex sbotta contro Orsato | “Non è la prima volta” | il commento su Juventus-Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è ancora oggetto di cronaca ad ormai 72 e passa ore dalla fine del match. Questa, ad aizzare la folla, vi sarebbeazzurro, intervenuto in critiche nei confronti dell’arbitro Daniele. Nuova settimana, nuove avventure ma passato non del tutto accantonato. Lo sa bene il, ancora alle prese con le scorie della sconfittala. Sconfitta che, nonostante le poche polemiche avute in seguito al match, continua a far parlare di se. Emblematiche infatti le parole arrivate da parte delazzurro e delbianconero, lanciatisi in critiche nei confronti di una decisione presa dall’arbitro, Tardelli e ...