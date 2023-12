L’emergenza sulle strade impone un esame delle nuove norme per la sicurezza generale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La tragica conta degli incidenti mortalipare inarrestabile e interminabile. Alla vigilia dell’Immacolata, poco dopo le 3, nel Veneto, tra Portogruaro e Concordia Sagittaria, altri tre giovani tra i 20 e i 22 anni sono morti nell’auto che, dopo aver sfondato un guardrail, è finita in un canale. Particolare che accresce il dolore: il conducente dell’auto aveva già perso un fratello sei mesi fa in un incidente analogo. Tre famiglie nella disperazione, inconsolabili. Il presidente della Regione, Luca Zaia, rivolge un accorato richiamo alle coscienze e si chiede che cosa si possa fare per scongiurare questi drammi. Un bergamasco è morto sabato 9 dicembre, 7 giorni dopo essere stato investito a Verano Brianza da un’auto pirata. Evidente per tutti chesi fa sempre più ...